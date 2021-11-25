Профессор Гундаров: умирают в «красных зонах» не от коронавируса, а от внутрибольничной инфекции

В «красных зонах», куда противников вакцинации пригласили главные врачи 11 больниц страны, реально творится невообразимое и люди умирают, но причина этого кроется не в коронавирусе, а в неправильной организации. Поэтому такие объекты можно считать опасными и для больных, и для здоровых людей. В этом уверен доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.

В интервью ОСН он заявил, что вообще не понимает, почему у нас было введено такое понятие, как «красная зона». Влияние атмосферы и психологического фона на пациентов, поступающих в ковид-стационар, несомненно.

Организаторы «красных зон» не понимают, что словом можно убить, отмечает профессор Гундаров. Не говоря уже о том, что они - совершенно не профилированные учреждения.

Доктор наук утверждает, что самая сложная ситуация сейчас именно в инфекционных больницах. Там, по его словам, царит полный хаос из-за внутрибольничного сепсиса.

«И они открыто говорят: больной умер от сепсиса. За это судить нужно главного врача», – возмущается специалист.

Лечением инфекционных больных занимаются в том числе врачи, которые ранее с инфекциями дел не имели, поэтому несложно предположить, о каком качестве можно говорить. Но самое главное - в инфекционных больницах нет того разделения потоков людей, которое должно быть.

«Почитайте отчеты того самого главврача Коммунарки Проценко. Он приводит цифры: 27% поступивших больных умирают в первые три дня. А остальные умирают, уже находясь в стационаре. Отчего они умирают? Не от коронавируса, а от сепсиса. И Проценко сам дает таблицу, где на первом месте (42%) причиной смерти стоит клебсиелла – опаснейшая бактерия. Поэтому умирают не от КВИ, а от внутрибольничной инфекции. А сепсис вызван тем, что туда, в эти общие бараки, направляют и больных, и не больных, и с подозрением на инфекцию. В результате инфекции смешиваются, и люди умирают от внутрибольничного заражения», – пояснил Гундаров.

Эпидемиолог также вспомнил, что в России был сильно уменьшен коечный фонд. Первым делом сокращение коснулось инфекционных больниц. Результат приходится пожинать сейчас, во время пандемии, когда приходится в спешке создавать «красные зоны», а они совершенно не отвечают поставленным задачам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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