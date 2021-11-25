Терапевт Сухорослов предложил медикам-антиваксерам начать работать дворниками

Врач-терапевт из первичного звена Марат Сухорослов заявил, что его коллегам, которые выступают против вакцинации, стоит снять белый халат, взять метлу в руки и пойти работать дворником.

«Вот этот вот мусор, который плавает в Сети и в СМИ (имеются в виду публикации с выступлениями противников вакцинации о вреде вакцин и вакцинации, - ред.), он, конечно, будоражит неподготовленные умы, которые не обладают достаточной информацией, - заявил медик во время своего недавнего выступления в эфире ОСН . - Если врач говорит, что он против вакцин, то пусть берет метлу и работает по своему предназначению, и там, будучи дворником, распространяется о том, что вакцины не нужны, вредны и не работают».

Марат Сухорослов горд тем, что он, как врач первичного звена, привил от коронавируса более двух тысяч человек. За это время он успел убедиться в полной безопасности препаратов и в отсутствии существенных осложнений, поскольку ни у кого из привитых «чешуя не отросла, хвост не вырос, копыта не появились, блеять и мекать никто не начал».

Ранее стало известно о том, что региональными управлениями Росздравнадзора были отправлены в прокуратуру и Следком данные о 37 антипрививочниках из разных регионов страны. Как сообщают СМИ, в основном это медики. Противники вакцинации выявлялись путем мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях. Не исключено, что теперь этих антивакцинаторов привлекут к уголовной ответственности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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