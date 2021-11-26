В первый год массовой вакцинации от COVID-19 избыточная смертность в РФ выросла на 30%

Скоро будет год, как в России продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. За это время избыточная смертность в стране выросла почти на треть - на 30 процентов. Об этом сообщает «Фонтанка» .

Данные по избыточной смертности были озвучены Общественной палатой во время обсуждения проектов закона о доступе граждан в общественные места и транспорт по QR-кодам.

«От ковида за неполные два года потеряем 800 тысяч человек. В минувшем году умерли 340 тысяч, к концу этого ожидается 480 тысяч избыточных смертей», - сообщил заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Сергей Рыбальченко.

В нашей стране с COVID-19 связан каждый пятый летальный исход.

«Фонтанка» информирует, что во время обсуждения со стороны Общественной палаты прозвучало предложение освободить от обязательных QR-кодов пенсионеров в возрасте старше 80 лет, беременных женщин, кормящих матерей и детей, поскольку

Говорилось также о том, что многие противопоказания к вакцинации продолжают оставаться неучтенными.

Член палаты Ксения Алферова, которая также является соучредителем благотворительного фонда поддержки людей с ментальными особенностями, в качестве наглядного примера рассказала о молодом человеке, у которого помимо ДЦП есть такие серьезные заболевания и патологии, как гепатит и порок сердца. Но, невзирая на этот «букет» болезней, юноше в медотводе от вакцинации от КВИ отказали.

И он не один такой. Алферова утверждает, что случаев, когда пациент имеет противопоказания против всех видов прививок, кроме COVID-19, тысячи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей