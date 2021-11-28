Врач из Барнаула сообщил, что его уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации от коронавируса

Врач скорой помощи одной из больниц в Барнауле сообщил о том, что его отстранили от работы, а позже и уволили из-за невыполнения плана по вакцинации пациентов от коронавируса. Об этом информирует издание «Подъем» .

Врач отметил, что сотрудникам скорой помощи не начисляют доплаты по причине того, что у них не получается «всеми способами уговорить пациентов привиться» от новой КВИ.

Отмечается, что медики лишались доплат, если в течение двух недель после вызова пациенты не приходили на вакцинацию.

Врач утверждает, что он лично отказался выполнять спущенное сверху распоряжение, за что его отстранили и уволили. Однако, подчеркнул он, руководство свои действия обосновало отсутствием у него прививки от коронавируса.

«Из всех сотрудников отстранили только меня, хотя невакцинированных на подстанции было на тот момент 80%», - цитируют журналисты публикацию медика в социальной сети.

Медик намерен подать жалобу в прокуратуру. Кроме того, ему довелось уехать из России. Потому что неизвестные разбили стекла - сначала на его личном авто, а затем и на машинах его родственников.

«Потому что здесь мне и моей семье угрожает опасность», - пояснил врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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