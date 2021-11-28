По данным африканских СМИ, сейчас в Чаде скрывается более трех десятков главарей боевиков, которые раньше вели активную деятельность на территории Центральноафриканской Республики. Франсуа Бозизе, который пытался в прошлом году устроить государственный переворот в ЦАР, также живет на вилле в столице Чада Нджамене.

Уже несколько недель на границе Чада и ЦАР нарастает напряжение. Все чаще чадские наемники устраивают стычки с солдатами национальной армии ЦАР. Также в пограничье создаются базы террористов. По мнению экспертов, руководство Чада готовится к вторжению в ЦАР.

Стоит отметить, что за действиями Чада стоит Париж, который желает вернуть контроль над бывшей колонией. Долгое время Франция эксплуатировала народ ЦАР и выкачивала природные ресурсы. Все изменилось после того, как новое правительство страны разорвало отношения с Пятой Республикой и обратилось за помощью к России. В ЦАР были приглашены российские инструкторы из «ЧВК Вагнера», которые переобучили национальную армию страны. Эффективность работы россиян была доказана в декабре прошлого года, когда войска ЦАР отбили нападение террористов на Банги, перешли в наступление и освободили собственную страну.

Провал «ручных» террористов не остановил Францию и теперь она провоцирует Чад начать вторжение в ЦАР. Однако африканская страна имеет сильного лидера и надежную армию, которую поддерживают российские профессионалы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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