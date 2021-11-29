Эксперт ООН Никулин объяснил опасность нового омикрон-штамма COVID-19 для России

Военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин считает, что сделанное Всемирной организацией здравоохранения заявление об опасности нового штамма коронавируса омикрон - это не что иное, как очередная попытка воздействовать на невакцинированное население мира.

О новом варианте, который появился в Южной Африке, известно пока не так уж и много - он активно изучается. Поступает информация, что он поражает преимущественно молодых людей и переносится в легкой форме.

И если окажется, что новый штамм способ проникновения в клетки не изменил, то сравнения с Эболой просто не выдерживают критики. По мнению Никулина, складывается впечатление, что заявление влияет на разрушение инфекционной медицины.

«Если он опасен, тогда почему не закрыли границы с тем же самым Египтом? В этом и есть неувязочка. С одной стороны нам заявляют: ужас-ужас-ужас, с другой - никаких мер не предпринимают. Они требуют неадекватных мер, которые никакого отношения к системе здравоохранения и безопасности населения не имеют», – заявил эксперт в беседе с ОСН.

По мнению Никулина, заявление ВОЗ еще раз убеждает в том, что Россия должна восстановить свою систему инфекционной медицины, вернуть ее до уровня, который был лет 20 назад.

«Если мы выполним эту задачу, то нам будет не страшен не только коронавирус COVID-19, но и эпидемия Эболы – даже эту ситуацию мы сумеем переломить», - заключил специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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