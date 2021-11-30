Чубайс признал свою вину за «все плохое» в России

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Чубайс признал свою вину за «все плохое» в России
В России
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс в своем интервью Ксении Собчак неожиданно заявил, что виновником всех проблем России является... он сам.

«Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня... Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали», — пояснил он.

При этом Анатолий Чубайс отметил, что ответственен он не только за все плохое - в положительных изменениях тоже есть его заслуга.

«Я замешан в том, что она [РФ] такая, какой она является сейчас», — сказал собеседник Собчак.

Интервью с Анатолием Чубайсом журналистка опубликовала на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак». Сам выпуск она посвятила жене политика Авдотье Смирновой.

Режиссер и сценарист охарактеризовала супруга как очень внимательного и заботливого, который обходителен и нежен.

Собчак же в свою очередь призналась, что завидует своей гостье.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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