Чубайс признал свою вину за «все плохое» в России

Вакцины от коронавируса провоцируют развитие аномальных опухолей, о чем поступают сообщения из разных уголков мира. Об этом пишет lifesitenews.com ,
Зачастую пациенты в ковидариях умирают не от COVID-19, а от неправильного лечения осложнений и губительных условий в «красных зонах». Многих смертей
Профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев заявил, что пока не может сказать, будут ли эффективны существующие вакцины против нового
Всемирная организация здравоохранения на экстренном совещании будет обсуждать ситуацию с новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Южной
В России разрешили вакцинацию подростков 12–17 лет, поэтому несовершеннолетних начнут прививать уже в следующем месяце. Минздрав зарегистрировал
Врач скорой помощи одной из больниц в Барнауле сообщил о том, что его отстранили от работы, а позже и уволили из-за невыполнения плана по вакцинации
В европейских СМИ тема безопасности на континенте все еще остается одной из главных. Звучат различные прогнозы касательно дальнейшего развития
С января будущего года пожилые петербуржцы начнут получать компенсацию за вакцинацию против коронавируса или постоянный медотвод. Об этом официально
Военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин считает, что сделанное Всемирной организацией
Как стало известно, в ближайшее время мир может столкнуться с новым штаммом коронавируса - «омикроном», который был обнаружен в ЮАР. Медикам и ученым
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