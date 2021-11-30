Профессор Шафалинов: в США растет летальность среди полностью вакцинированных против COVID-19 пациентов

Сейчас, когда по миру начинает свое шествие новый штамм коронавируса омикрон, многие отечественные эксперты заявляют, что российские вакцины могут оказаться эффективными против него. Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов во время своего выступления в эфире «ЦарьГрада» усомнился в этом. Специалист уверен, что вакцины реально не работают. Притом речь не только о российских, но и о западных тоже - вернее, в первую очередь о них. А ведь многие россияне просто-таки мечтают привиться зарубежными вакцинами, которые бы дали им возможность беспрепятственно путешествовать по разным странам.

«Мы действительно видим, что в США они реально не работают, люди умирают полностью вакцинированные. Из США и других стран Запада в последние дни поступают тревожные сведения о смертях людей, привитых Pfizer или Moderna, к тому же у этих препаратов выявились опасные побочные действия», – заявил Шафалинов.

Профессор отметил, что если российские вакцины действительно настолько эффективны, как говорят ученые, тогда не стоит особо и переживать, оценивая их возможности в противостоянии со штаммом омикрон.

«Если вакцины работают, тогда чего мы боимся? Тот, кто привьётся, тот спасётся, кто не привьётся - отойдёт в мир иной», - прокомментировал Шафалинов.

К слову, профессор Дмитрий Еделев, который присутствовал на эфире, пояснил, что в случае с препаратами Pfizer или Moderna каждый раз при появлении нового штамма, существенно отличающегося от предшественника, необходимо делать полностью новую мРНК-вакцину. "Спутник V" потребует лишь замены головки, поскольку является векторной вакциной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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