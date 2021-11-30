Профессор Шафалинов: в США растет летальность среди полностью вакцинированных против COVID-19 пациентов

Вакцины от коронавируса провоцируют развитие аномальных опухолей, о чем поступают сообщения из разных уголков мира. Об этом пишет lifesitenews.com ,
Профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев заявил, что пока не может сказать, будут ли эффективны существующие вакцины против нового
Зачастую пациенты в ковидариях умирают не от COVID-19, а от неправильного лечения осложнений и губительных условий в «красных зонах». Многих смертей
В России разрешили вакцинацию подростков 12–17 лет, поэтому несовершеннолетних начнут прививать уже в следующем месяце. Минздрав зарегистрировал
Всемирная организация здравоохранения на экстренном совещании будет обсуждать ситуацию с новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Южной
Сейчас, когда по миру начинает свое шествие новый штамм коронавируса омикрон, многие отечественные эксперты заявляют, что российские вакцины могут
Врач скорой помощи одной из больниц в Барнауле сообщил о том, что его отстранили от работы, а позже и уволили из-за невыполнения плана по вакцинации
С января будущего года пожилые петербуржцы начнут получать компенсацию за вакцинацию против коронавируса или постоянный медотвод. Об этом официально
В европейских СМИ тема безопасности на континенте все еще остается одной из главных. Звучат различные прогнозы касательно дальнейшего развития
Военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин считает, что сделанное Всемирной организацией
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle