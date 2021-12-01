Профессор Редько рассказал, как россиян обманывают и что утаивают на пунктах вакцинации

Многие россияне отечественные вакцины от коронавируса называют скрытными, так как в открытом доступе информация о реальных побочных эффектах, с которыми столкнулись привитые, отсутствует. Поэтому и вакцинация идет не такими темпами, как хотелось бы властям. Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько рассказал, о каких фактах умалчивают врачи на прививочных пунктах.

«Добровольно-информированное согласие… Если человек приходит на пункт вакцинации и зачеркивает слово «добровольное», а также спрашивает, по какому распоряжению он должен вакцинироваться — ему прививку не поставят. Потому что вакцинация исключительно добровольная, а человек добровольно не хочет: «я не хочу участвовать в эксперименте». Идите, вы свободны», - рассказал он в интервью Youtube-каналу «Рубеж».

Касательно так называемого «информированного согласия», то, отмечает профессор, человек должен знать, с какими потенциальными осложнениями он может столкнуться после того, как сделает прививку. По факту, ему должен быть предоставлен их перечень, но на деле такой информации у нас в стране не дает.

«Или вот, к примеру, спрашиваю, что слышал о распоряжении (а оно есть): в случае смерти моей семье заплатят два миллиона. «Нет, мы ничего об этом не знаем», говорят медики. Ребята, так вы же занимаетесь вакцинацией! Вы должны обязательно знать все постановления. 1 200 000, если после прививки человек стал инвалидом. Есть это? Есть. А почему тогда вы не сообщаете?», - задается вопросом профессор Редько.

Специалист также отметил, что граждане, которые идут на вакцинацию, а ее по сути можно назвать экспериментом в силу того, что вакцинные препараты не прошли все необходимые исследования, должны быть в обязательном порядке застрахованы.

Однако на пунктах вакцинации никто не дает подписывать бумаги о страховании жизни и здоровья.

Следовательно, говорит Редько, врачи утаивают информацию от граждан. А если утаивают, значит, вводят в заблуждение и обманывают, пишет ОСН .

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей