Всемирный банк порекомендовал РФ ускорить темпы вакцинации

Всемирный банк порекомендовал России ускорить темпы охвата населения прививками. Тем более что с технической точки зрения у страны для этого имеется все необходимое. Об этом говорится в докладе организации.

Россия в состоянии вакцинировать большинство своего населения в сжатые сроки, поскольку располагает эффективной системой здравоохранения и достаточным количеством вакцин. Однако эту задачу она пока не может реализовать из-за антипрививочных настроений, считают специалисты ВБ. Поэтому борьба с ними - вызов для страны, с которым надлежит справиться как можно быстрее.

Пока в РФ темпы вакцинации не увеличатся, пандемия и коронавирус будут продолжать нести в себе огромные риски и приводить к потерям.

Аналитики Всемирного банка также отмечают, что противоэпидемические ограничения в нашей стране были сняты «слишком быстро».

В докладе сказано, что в РФ к сему моменту полностью вакцинирована только треть населения страны. Государство по темпам вакцинации существенно отстает от других стран. Согласно официальной информации, на 1 декабря в РФ полностью вакцинировано 57,017 миллиона человек, что составляет 39 процентов населения страны

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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