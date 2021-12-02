Минздрав Карелии заманивает врачей на север региона «девственными лесами»

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Минздрав Карелии заманивает врачей на север региона «девственными лесами»
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Лоухской больнице, одной из крупнейших на севере Карелии, требуется несколько специалистов. Медикам предлагают крайне заманчивые условия - заработную плату от 70 тысяч рублей, 60-дневный отпуск и еще целый ряд социальной поддержки. В частности, врачам, которые согласятся работать, может достаться единовременная компенсационная выплата на строительство индивидуального жилья в размере 1 миллиона рублей.

Кроме того, можно получить два месячных тарифных оклада в виде единовременного пособия самому медику, а членам его семьи полагается единовременное пособие в размере половины месячной тарифной ставки оклада работника.

Проезд прибывшему медработнику и членам его семьи обещают оплатить, провоз багажа - тоже. Для обустройства на новом месте предоставят отпуск на 7 дней, он будет оплачен, пишет «Губдейли».

В ЦРБ на данный момент требуются участковый врач-терапевт, хирург, фтизиатр, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, дерматолог, офтальмолог, невролог, психиатр, медсестры.

Минздрав пытается завлечь медиков не только материально, но и красотами - «девственным» лесом и чистым воздухом.

«Лоухский район — царство девственных лесов. Пожалуй, нигде больше нет такого леса — чистого, нетронутого, дикого — с болотами и борами, с озерами и холмами. Озера — это отдельная гордость района. Нигде больше в Карелии нет такого количества озёр и ламбушек», - так красочно описал Минздрав территорию, нуждающуюся в медиках.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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