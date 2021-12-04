Привитые «ЭпиВак» россияне заражаются коронавирусом больше остальных вакцинированных

Image 16+
Привитые «ЭпиВак» россияне заражаются коронавирусом больше остальных вакцинированных
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В Тюменской области, как и в других российских регионах, ввели ограничения из-за эпидемии коронавируса. По этой причине жители региона стали активнее вакцинироваться. Как стало известно, прививку поставили около девятисот тысяч жителей области. При этом более двадцати тысяч вакцинированных тюменцев заразились коронавирусом. Как сообщает Депздрав, тюменцы отдают предпочтение двухкомпонентному «Спутнику V», хотя в регионе можно вакцинироваться всеми имеющимися в стране препаратами - «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником Лайт». «Спутником V» вакцинировались почти семьсот тысяч тюменцев. «КовиВак» совсем популярностью не пользуется. Этот препарат выбрали всего три с половиной тысячи человек, пишет 72.ru.

Процент вакцинированных «ЭпиВакКороной» и заболевших после прививки — самый высокий. Прививку вакциной «Спутник Лайт» поставили около ста восьмидесяти тысяч человек. Число заболевших после укола составило чуть больше тысячи. С недавнего времени эту однокомпонентную вакцину разрешили использовать не всем. Привиться смягченной версией вакцины «Спутник V» можно только переболевшим и тем, кто ревакцинируются.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Эксперт рассказал, кто из медиков отговаривает россиян от вакцинации

Сегодня, 11:23

Привитые «ЭпиВак» россияне заражаются коронавирусом больше остальных вакцинированных

Сегодня, 10:38

Минздрав Карелии заманивает врачей на север региона «девственными лесами»

2-12-2021, 18:23

Всемирный банк порекомендовал РФ ускорить темпы вакцинации

1-12-2021, 18:43

Профессор Редько рассказал, как россиян обманывают и что утаивают на пунктах вакцинации

1-12-2021, 10:28

Чубайс признал свою вину за «все плохое» в России

30-11-2021, 12:18

Тогда и сейчас: быт солдат в разные годы

29-11-2021, 17:52

Эксперт ООН Никулин объяснил опасность нового омикрон-штамма COVID-19 для России

29-11-2021, 11:18

Врач из Барнаула сообщил, что его уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации от коронавируса

28-11-2021, 12:23

В первый год массовой вакцинации от COVID-19 избыточная смертность в РФ выросла на 30%

26-11-2021, 19:23

Профессор Гундаров: умирают в «красных зонах» не от коронавируса, а от внутрибольничной инфекции

25-11-2021, 22:28

Терапевт Сухорослов предложил медикам-антиваксерам начать работать дворниками

25-11-2021, 22:18

Депутат Нилов предложил пенсионерам искать работу на стройке и в сфере ЖКХ

25-11-2021, 18:43

Профессор Шафалинов: Следует прекратить вакцинацию и начать всех лечить ивермектином

25-11-2021, 12:33

Кургинян отреагировал на письмо врачей-вакцинаторов

25-11-2021, 11:18

Центру им. Гамалеи предложили читать лекции врачам-антиваксерам

24-11-2021, 18:28

Российские врачи возмущены намерением заводить дела на коллег-антипрививочников

24-11-2021, 15:18

Ученый ЮУрГУ предложил снизить заболеваемость COVID-19 путем снижения интенсивности вакцинации

22-11-2021, 16:43

Работающие с коронавирусом медики начали массово оформлять ипотечные кредиты

22-11-2021, 14:08

Профессор Шафалинов сравнил введение QR-кодов с расовой сегрегацией

20-11-2021, 15:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Академик Зверев рассказал о влиянии штамма коронавируса «Омикрон» на привитых
  • 2-12-2021, 11:58

Академик Зверев рассказал о влиянии штамма коронавируса «Омикрон» на привитых

24 ноября мир узнал о новом штамме коронавируса, который впоследствии был назван омикрон. Ученым, чтобы изучить его, необходимо не менее двух недель.

В России сторонники вакцинации от коронавируса потребовали открыть данные о прививках
  • Вчера, 14:43

В России сторонники вакцинации от коронавируса потребовали открыть данные о прививках

Сторонники вакцинации составили петицию в которой требуют, чтобы были открыты данные о прививках. Врачи, ученые, популяризаторы доказательной

Всемирный банк порекомендовал РФ ускорить темпы вакцинации
  • 1-12-2021, 18:43

Всемирный банк порекомендовал РФ ускорить темпы вакцинации

Всемирный банк порекомендовал России ускорить темпы охвата населения прививками. Тем более что с технической точки зрения у страны для этого имеется

Институт Роберта Коха: «Омикрон» в Германию привезли вакцинированные
  • Вчера, 16:38

Институт Роберта Коха: «Омикрон» в Германию привезли вакцинированные

Институт Роберта Коха 2 декабря опубликовал отчет, в котором сказано, что все четыре жителя Германии, заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон»,

Профессор Шафалинов назвал вакцину от Pfizer жижой
  • 2-12-2021, 10:53

Профессор Шафалинов назвал вакцину от Pfizer жижой

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов переживает, что россиянам могут разрешить прививаться препаратом от Pfizer. Эта вакцина на

Доктор наук Гундаров высказался о компенсации пострадавшим от вакцинации
  • 2-12-2021, 22:03

Доктор наук Гундаров высказался о компенсации пострадавшим от вакцинации

Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров высказал мнение о том, что врачи должны получить

Новости партнеров
Новости партнеров
Врач Рошаль: иски против лечащих ковид медиков угрожают здравоохранению
  • Вчера, 11:48

Врач Рошаль: иски против лечащих ковид медиков угрожают здравоохранению

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль заявил, что юристы и правозащитные организации, специализирующиеся на исках против

Иммунолог Жемчугов назвал причину медотвода от вакцинации против коронавируса
  • 2-12-2021, 15:53

Иммунолог Жемчугов назвал причину медотвода от вакцинации против коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог и терапевт Владислав Жемчугов рассказал о том, кому противопоказана вакцинация. Доктор медицинских

Ученые в Израиле: ревакцинироваться надо уже с пятого месяца после предыдущей прививки
  • 1-12-2021, 19:48

Ученые в Израиле: ревакцинироваться надо уже с пятого месяца после предыдущей прививки

В Израиле ученые по итогам проведенного исследования поделились своими наблюдениями касательно сроков ревакцинации. Выводы исследователей несколько

Вакцина Pfizer не появится в России из-за недоверия граждан к препарату
  • 2-12-2021, 09:58

Вакцина Pfizer не появится в России из-за недоверия граждан к препарату

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказали о том, каковы