Привитые «ЭпиВак» россияне заражаются коронавирусом больше остальных вакцинированных

В Тюменской области, как и в других российских регионах, ввели ограничения из-за эпидемии коронавируса. По этой причине жители региона стали активнее вакцинироваться. Как стало известно, прививку поставили около девятисот тысяч жителей области. При этом более двадцати тысяч вакцинированных тюменцев заразились коронавирусом. Как сообщает Депздрав, тюменцы отдают предпочтение двухкомпонентному «Спутнику V», хотя в регионе можно вакцинироваться всеми имеющимися в стране препаратами - «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником Лайт». «Спутником V» вакцинировались почти семьсот тысяч тюменцев. «КовиВак» совсем популярностью не пользуется. Этот препарат выбрали всего три с половиной тысячи человек, пишет 72.ru .

Процент вакцинированных «ЭпиВакКороной» и заболевших после прививки — самый высокий. Прививку вакциной «Спутник Лайт» поставили около ста восьмидесяти тысяч человек. Число заболевших после укола составило чуть больше тысячи. С недавнего времени эту однокомпонентную вакцину разрешили использовать не всем. Привиться смягченной версией вакцины «Спутник V» можно только переболевшим и тем, кто ревакцинируются.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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