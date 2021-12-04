Эксперт рассказал, кто из медиков отговаривает россиян от вакцинации

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Эксперт рассказал, кто из медиков отговаривает россиян от вакцинации
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Вакцинация, которая реально спасает человеческие жизни, является самым эффективным способом остановить пандемию коронавируса COVID-19. Но ее темпы во многих регионах страны активными назвать нельзя. 

Руководитель службы IT-аутсорсинга Иван Селиверстов, выступая на заседании дискуссионного клуба «Горбачев» в Ставрополе, заявил, что виной этому недостаточная информационная работа и невежество отдельных медиков. В социальных сетях в том числе и с их подачи распространяются истории о неэффективности вакцин и возможных страшных последствиях вакцинации.

По словам Селиверстова, в основном о недоверии вакцине и якобы огромном количестве противопоказаний распространяются непрофильные врачи, которые не являются эпидемиологами, вирусологами, иммунологами - то есть, по направлению своей деятельности в медицине они к данному вопросу вообще отношения не имеют.

«Профильные врачи — все «за», потому что понимают, что чем быстрее вакцинировать максимальное количество людей, тем меньше шансов у вируса будет мутировать», — пояснил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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