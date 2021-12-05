Профессор Северинов: «Каждый 7-й умирающий от ковида человек на планете – россиянин»

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Профессор Северинов: «Каждый 7-й умирающий от ковида человек на планете – россиянин»
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета Константин Северинов заявил о том, что сейчас сложно сказать, как быстро новый штамм омикрон попадет в Россию, распространится и станет доминирующим.

Ученые вариант пока только усиленно изучают. Обеспокоенность вызывает тот факт, что он может оказаться гораздо заразнее дельты. В то же время пока нет оснований считать, что омикрон-штамм вызывает более тяжелое течение. Пока все указывает на то, что он переносится легче.

По словам профессора, сейчас человечеству стоит надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Поэтому те меры, которые сейчас предпринимают многие страны мира, в том числе Россия, по предупреждению завоза южноафриканского варианта, вполне оправданы. Система здравоохранения хотя бы сможет выиграть время и подготовиться на случай, если омикрон все же окажется опасным. Пока же о летальности от него говорить не приходится - смертей не зафиксировано.

А вот дельта продолжает собирать свои жертвы. Каждый седьмой умирающий от коронавируса человек на планете - россиянин, говорит профессор.

Смертность от ковида в стране на уровне 3 процентов и выше держится еще с середины лета, отмечает он. Возможно, дело в тонкостях статистики или же в стране больше непривитых, чем считается, и они тяжелее болеют и умирают. Возможен и такой вариант, что количество зараженных на самом деле не досчитывается - тогда смертность в стране меньше. Третьим фактором, который может влиять на смертность, ученый назвал лечение от ковида.

Скорее всего, комбинация всех трех факторов приводит к такой ситуации, предположил он.

«Если руководствоваться официальными данными, у нас в день умирает 1200 человек. Давайте считать от смертей, потому что смерти — это серьезно и их легче считать и сложнее скрыть. В мире за неделю умирает 50 тысяч человек. А в России официально в неделю умирает около 8 тысяч человек. Это означает, что каждый седьмой или восьмой, умирающий от ковида человек на планете, россиянин. При этом мы с вами представляем лишь одну пятидесятую населения Земли. Это официальные цифры», - поведал Северинов в интервью «Бизнес Онлайн».

Профессор, прогнозируя количество жертв коронавируса в РФ в 2021 году, сослался на данные демографа Алексея Ракши. Он говорит о миллионе человек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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