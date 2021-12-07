Роспотребнадзор: около 2 тыс. жителей Удмуртии заболели коронавирусом после вакцинации

Среди полностью привитых от коронавируса жителей Удмуртии 1995 человек все же заболели COVID-19. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Это данные по состоянию на 6 декабря 2021 года.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом после вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (она же «Спутник V») - 1570 человек инфицировались. Но если учесть, что именно этой вакциной привилось больше всего граждан, процент «прорыва» минимальный.

«Спутник V» – 1570 человек (0,39%), «ЭпикВакКорона» – 408 человек (0,81%), «КовиВак» – 17 человек (0,54%), «Спутник Лайт» – 232 человека (0,20%)», - сказано в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора.

С начала кампании по вакцинации населения от коронавируса в Удмуртию пришло 853 322 антиковидной вакцины.

По состоянию на сегодня, 7 декабря, в республике первым компонентом привились 649 321 человек. Полностью иммунизированы (то есть, получили две дозы) 463 523 человека.

Однокомпонентной «Спутник Лайт» в регионе привились 112 349 человек. Для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, власти Удмуртии планируют привить 924 245 человек - это 80 процентов взрослого населения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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