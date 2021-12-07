Роспотребнадзор: около 2 тыс. жителей Удмуртии заболели коронавирусом после вакцинации

Image 16+
Роспотребнадзор: около 2 тыс. жителей Удмуртии заболели коронавирусом после вакцинации
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Среди полностью привитых от коронавируса жителей Удмуртии 1995 человек все же заболели COVID-19. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Это данные по состоянию на 6 декабря 2021 года.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом после вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (она же «Спутник V») - 1570 человек инфицировались. Но если учесть, что именно этой вакциной привилось больше всего граждан, процент «прорыва» минимальный.

«Спутник V» – 1570 человек (0,39%), «ЭпикВакКорона» – 408 человек (0,81%), «КовиВак» – 17 человек (0,54%), «Спутник Лайт» – 232 человека (0,20%)», - сказано в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора.

С начала кампании по вакцинации населения от коронавируса в Удмуртию пришло 853 322 антиковидной вакцины.

По состоянию на сегодня, 7 декабря, в республике первым компонентом привились 649 321 человек. Полностью иммунизированы (то есть, получили две дозы) 463 523 человека.

Однокомпонентной «Спутник Лайт» в регионе привились 112 349 человек. Для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, власти Удмуртии планируют привить 924 245 человек - это 80 процентов взрослого населения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Российские регионы массово отказались публично обсуждать законопроект о QR-кодах

Сегодня, 15:38

Роспотребнадзор: около 2 тыс. жителей Удмуртии заболели коронавирусом после вакцинации

Сегодня, 12:13

Профессор Северинов: «Каждый 7-й умирающий от ковида человек на планете – россиянин»

5-12-2021, 10:53

Эксперт рассказал, кто из медиков отговаривает россиян от вакцинации

4-12-2021, 11:23

Привитые «ЭпиВак» россияне заражаются коронавирусом больше остальных вакцинированных

4-12-2021, 10:38

Минздрав Карелии заманивает врачей на север региона «девственными лесами»

2-12-2021, 18:23

Всемирный банк порекомендовал РФ ускорить темпы вакцинации

1-12-2021, 18:43

Профессор Редько рассказал, как россиян обманывают и что утаивают на пунктах вакцинации

1-12-2021, 10:28

Чубайс признал свою вину за «все плохое» в России

30-11-2021, 12:18

Тогда и сейчас: быт солдат в разные годы

29-11-2021, 17:52

Эксперт ООН Никулин объяснил опасность нового омикрон-штамма COVID-19 для России

29-11-2021, 11:18

Врач из Барнаула сообщил, что его уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации от коронавируса

28-11-2021, 12:23

В первый год массовой вакцинации от COVID-19 избыточная смертность в РФ выросла на 30%

26-11-2021, 19:23

Профессор Гундаров: умирают в «красных зонах» не от коронавируса, а от внутрибольничной инфекции

25-11-2021, 22:28

Терапевт Сухорослов предложил медикам-антиваксерам начать работать дворниками

25-11-2021, 22:18

Депутат Нилов предложил пенсионерам искать работу на стройке и в сфере ЖКХ

25-11-2021, 18:43

Профессор Шафалинов: Следует прекратить вакцинацию и начать всех лечить ивермектином

25-11-2021, 12:33

Кургинян отреагировал на письмо врачей-вакцинаторов

25-11-2021, 11:18

Центру им. Гамалеи предложили читать лекции врачам-антиваксерам

24-11-2021, 18:28

Российские врачи возмущены намерением заводить дела на коллег-антипрививочников

24-11-2021, 15:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Катасонов обвинил производителей вакцин Moderna и Pfizer в иммунном истощении привитых людей
  • 5-12-2021, 12:53

Катасонов обвинил производителей вакцин Moderna и Pfizer в иммунном истощении привитых людей

Доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что известные производители вакцин устроили настоящий диктат, настаивая на тройной вакцинации,

Врач Мацкеплишвили рассказал, как избежать летального исхода при коронавирусе
  • 4-12-2021, 20:08

Врач Мацкеплишвили рассказал, как избежать летального исхода при коронавирусе

Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал в эфире передачи «Посоветуйте, доктор», как избежать летального исхода при коронавирусе. По его

Ученый Судаков объяснил, почему в России нет летальных исходов от последствий вакцинации
  • 5-12-2021, 13:23

Ученый Судаков объяснил, почему в России нет летальных исходов от последствий вакцинации

Российская статистика указывает только на благоприятные исходы после вакцинации, когда в других странах фиксируются осложнения и случаи смерти. Так,

Профессор Гундаров: Детскую летальность от коронавируса COVID-19 могут скрывать
  • Вчера, 21:53

Профессор Гундаров: Детскую летальность от коронавируса COVID-19 могут скрывать

Российский ученый Игорь Гундаров сообщил о недостоверности данных касательно эпидемиологической ситуации в стране. По мнению ученого, старт

Биолог Баранова: над созданием векторных вакцин ученые трудятся уже 30 лет
  • 5-12-2021, 14:03

Биолог Баранова: над созданием векторных вакцин ученые трудятся уже 30 лет

Анча Баранова, доктор биологических наук, представляющая Школу системной биологии Университета Джорджа Мейсона, рассказала, почему вакцины от

Гражданам в России, получающим пенсии и зарплаты, советуют готовиться с 7 декабря к их снижению
  • Вчера, 10:13

Гражданам в России, получающим пенсии и зарплаты, советуют готовиться с 7 декабря к их снижению

Гражданам России, которые получают пенсии и зарплаты, экономисты страны советуют с 7 декабря готовиться к снижению выплат. Об этом пишет издание

Новости партнеров
Новости партнеров
Эпидемиолог Барчук: пока непонятно, спасет ли вакцинация от штамма COVID-19 «Омикрон»
  • 5-12-2021, 15:18

Эпидемиолог Барчук: пока непонятно, спасет ли вакцинация от штамма COVID-19 «Омикрон»

Эпидемиолог Антон Барчук в интервью изданию «Росбалт» (включено Минюстом в реестр СМИ, являющихся иноагентами или выполняющих функции иноагентов, -

Эксперты рассказали ДП о причинах провала Смольного в борьбе со снегом
  • 4-12-2021, 17:32

Эксперты рассказали ДП о причинах провала Смольного в борьбе со снегом

С 30 ноября Санкт-Петербург борется с последствиями снегопада. Эксперты склонны к выводу, что Смольный под руководством губернатора Александра

Эпидемиолог Белякова назвала основания для медотвода против вакцинации детей «Спутником М»
  • 5-12-2021, 12:58

Эпидемиолог Белякова назвала основания для медотвода против вакцинации детей «Спутником М»

Постоянный медотвод от вакцинации препаратом «Спутник М» предоставляется детям, у которых были тяжелые аллергические реакции, такие как

Профессор Вулхаус: ограничения не смогут остановить омикрон-штамм коронавируса COVID-19
  • Вчера, 14:13

Профессор Вулхаус: ограничения не смогут остановить омикрон-штамм коронавируса COVID-19

Эпидемиолог из Эдинбургского университета Великобритании, профессор Марк Вулхаус уверен, что новой ковид-вспышки, вызванной штаммом омикрон, его

В России готовятся к вакцинации детей и подростков от COVID-19