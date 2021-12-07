Российские регионы массово отказались публично обсуждать законопроект о QR-кодах

Уже 11 регионов России отказались от публичного обсуждения законопроекта о введении QR-кодов. Об этом говорится в докладе фонда «Петербургская политика», сообщает znak.com .

Не стали выносить на публичное обсуждение законодательную инициативу о введении QR-кодов в Москве, Амурской, Иркутской, Владимирской и Вологодской областях. Также не обсуждают его публично в Орловской, Курской, Ярославской и Ульяновской областях, Карелии и Чукотском АО. Так, например, в Волгоградской области заявили, что публичное обсуждение законопроекта – это право депутатов, а не их обязанность.

В ряде регионов эту законодательную инициативу уже поддержали без публичного обсуждения. Так произошло в Томской, Кировской и Калининградской областях. В ряде регионов утверждение этого законопроекта прошло со скандалом. Например, в Северной Осетии, где его проголосовали после того как свой пост покинул глава фракции Единой России.

В Астраханской области региональная общественная и торгово-промышленная палаты направили отрицательные отзывы на законопроект. В Челябинской области во время голосования за введения QR-кодов в парламент попытались проникнуть противники этого законопроекта.

Отметим, законопроект о введении QR-кодов предполагает их использование в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Обсуждение этого законопроекта будет длиться до 14 декабря включительно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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