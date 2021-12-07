Эксперт по биооружию Никулин: в РФ штамм «Омикрон» завезли вакцинированные

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Эксперт по биооружию Никулин: в РФ штамм «Омикрон» завезли вакцинированные
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Новый омикрон-штамм коронавируса в Россию могли завезти только вакцинированные граждане. Об этом в беседе с корреспондентами агентства «Красная весна» сообщил эксперт по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Логика в данном случае совершенно проста. Дело в том, что сейчас выехать за границу могут только привитые.

«Поэтому привезти новый штамм могли тоже только вакцинированные», — пояснил Никулин.

Это, по словам эксперта, еще раз указывает на то, что вакцины не защищают.

«В лучшем случае они бесполезны, в худшем — смертельно опасны», — говорит собеседник издания.

У Игоря Никулина также остались вопросы о том, каким образом было установлено, что у двух зараженных ковидом, прибывших из ЮАР, именно омикрон. Или у нас в стране уже создан специальный тест? Тогда почему общественность о нем ничего не знает.

Омикрон был выявлен 24 ноября в ЮАР. Пока сведений о нем крайне мало. Страны, исходя из того, что он может быть потенциально опасен, снова вводят ограничения и карантин для прибывших из Южной Африки.

6 декабря новый штамм был выявлен у двух россиян, которые вернулись из ЮАР четвертого декабря.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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