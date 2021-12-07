В Екатеринбурге готовятся к обязательной вакцинации детей от коронавируса COVID-19 в школах

В Екатеринбурге могут ввести обязательную вакцинацию школьников от коронавируса. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы - Екатеринбург» начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко. Он подчеркнул, что вакцинацию в возрастной группе 12+ могут сделать обязательной, включив ее в календарь прививок.

«По нашим прогнозам, вакцина будет для категории 12+. Вероятней всего, она будет включена в календарь обязательных прививок так же, как все остальные – например, от гриппа. Если она будет включена в календарь, то технология у нас отработана, будем ставить прямо в школах», - сказал Шевченко.

Он добавил, что мнения касательно вакцинации могут расходиться. Но важно понимать, что вакцины – это способ защититься от коронавируса. К тому же вакцинация поможет уйти от необходимости дистанционного обучения и других антиковидных ограничений, которые приходилось соблюдать для снижения темпов распространения коронавируса.

В то же время немало родителей категорически против того, чтобы детей прививали от коронавируса, и заявляют, что будут искать способы уйти от этого, даже если вакцинация будет обязательным условием посещения школы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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