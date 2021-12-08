«Не хотела прививаться». История молодой екатеринбурженки, которая за две недели сгорела от COVID

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«Не хотела прививаться». История молодой екатеринбурженки, которая за две недели сгорела от COVID
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В Екатеринбурге от коронавируса умерла девушка, которой еще и 30 лет не было. Она в категорической форме не хотела прививаться, а когда заболела - было уже поздно. Историю жительницы Урала со слов родственницы погибшей опубликовало издание Е1.RU в надежде на то, что другие горожане не повторят ошибки Ольги.

«Она молодая была, здоровая, спортом занималась, анализы в частной клинике сдавала, следила за своим здоровьем. А от коронавируса сгорела за две недели. Прививаться не хотела. Думала, что другие болеют, а ее семьи это не коснется», - рассказала собеседница издания.

По ее словам, родители Ольги вакцинировались от коронавируса, а она с мужем упорно не желала. Говорила, что отец и мать ведь заболели после вакцины сильно. Родственница недоумевает: разве температура 38 и лечение дома, не требующее госпитализации, это сильно?!

После введения QR-кодов пара решилась вакцинироваться. Но вакцину, на которую пал их выбор, оказалось непросто застать в пунктах вакцинации.

«Захотели «КовиВак». Ездили в какой-то центр, где говорили, что эта вакцина есть. Но ее там не оказалось, от «Спутника» отказались. И в эту же неделю она почувствовала, что заболела. Сходила, сдала тест платно. И он, конечно, показал коронавирус», - рассказывает женщина.

Ольга заболела тяжело. Потребовалась госпитализация. Еще дома сатурация у девушки была 100 процентов, в больнице снизилась до 60. Она сгорела за две недели. Врачи делали все, чтобы спасти, вводили в искусственную кому, но...

«Легкие у Ольги были поражены на 100%. У ее мужа чистейшие легкие на КТ и мазок отрицательный. Он был всё время рядом и так не заболел. Они говорили, что с прививок болеют, и что мама заболела с прививкой. Я говорю: «Ну болела, но ведь выздоровела. Прививка ставится для того, чтобы не умереть». Видимо, начитались чего-то в Интернете, насмотрелись блогеров. Не знаю, во что они верили», - подытожила родственница.

В заключение собеседница призвала всех прививаться, отказавшись от мыслей о том, что коронавирус - это то, что не коснется его лично.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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