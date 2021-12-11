Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах

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Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В 2015 году пятеро американских врачей обнаружили в различных вакцинах раковые ферменты. Медики утверждали, что в препараты намеренно был введен фермент нагалаза (Альфа-N-ацетилгалактозаминидаза), который синтезируется раковой клеткой и другими патогенами. Фермент нагалаза провоцирует возникновение рака, аутизма и диабета, а также подавляет иммунную систему, что провоцирует развитие опасных патологий. Наряду с этим врачи заявляли, что рак можно вылечить при помощи белка GcMAF. Речь идет о белке, получаемом модификацией белка, связывающего витамин D. По их утверждению, этот белок снижает концентрацию нагалазы в организме. Это означает, что таким образом можно вылечить рак, аутизм, ВИЧ - заболевания, при которых уровень нагалазы достаточно высок.

Но эта сенсация так и не увидела свет, так как летом того же года врачи, сделавшие открытие, загадочным образом погибли или пропали без вести.

В ряде публикаций опровергается связь между смертью врачей и их деятельностью.  Однако журналисты не спорят с тем, что пятеро медиков из этой группы были либо убиты, либо пропали без вести. Ввиду недоказанности представленных фактов  научные журналы, в которых врачи собирались разместить результаты исследований, медикам отказали в публикации. Таким образом, исследование и гибель врачей были объявлены фейком, пишет Царьград.

К этой таинственной истории, ставшей достоянием общественности в 2017 году, западные СМИ вновь обратились на фоне споров о пользе или вреде их вакцин от коронавируса. Причем этот вопрос для Запада сейчас стал чрезвычайно актуальным. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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