Всем по 13-ой пенсии: появилась новая информация по выплатам до 31 декабря

Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Государственной Думе Сергей Миронов ранее обнадежил миллионы российских пенсионеров. В интервью изданию «Газета.ру» парламентарий рассказал, что уже не только разработан, но и направлен на рассмотрение правительства страны проект закона, которым предусматривается выплата ежегодной 13-ой пенсии для пенсионеров.

Предварительные подсчеты показали, что на эти цели необходимо примерно 654,8 млрд рублей.

Ярослав Нилов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, усомнился в том, что заключение Кабмина по проекту закона о выплате 13-ой пенсии будет положительным. Парламентарий уточнил, что правительство, как правило, не одобряет направленные на поддержку малоимущих граждан проекты, если они влекут за собой дополнительные расходы из бюджета.

«Но ЛДПР всегда поддерживает любые идеи, направленные на улучшение жизни наших пенсионеров», — цитирует Нилова издание «УссурМедиа».

«Справедлива ли она при такой высокой надбавке, когда у нас такое количество людей получают пенсию на уровне прожиточного минимума?» — задается риторическим вопросом Нилов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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