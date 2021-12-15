Пульмонолог Шелудько: зацикленность на ковиде будет России и миру дорого стоить в будущем

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Пульмонолог Шелудько: зацикленность на ковиде будет России и миру дорого стоить в будущем
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Амурский врач-пульмонолог Елизавета Шелудько считает, что сосредоточенность на лечении коронавируса будет России и миру дорого стоить. Как известно, с начала пандемии системы здравоохранения ряда стран мира сфокусировали свое внимание на борьбе с ковидом.

По мнению кандидата медицинских наук Елизаветы Шелудько, стоит ожидать негативных последствий, так как в будущем возможно увеличение числа онкобольных. Как рассказала Шелудько, в пандемию коронавируса на 20% снизилась выявляемость раковых опухолей. Через 5 лет это может привести с тяжелыми стадиями онкозаболевания. Причем такая тенденция наблюдается во всем мире. Доктор спрогнозировала, что последствия будут с двух сторон – постковидные больные и те пациенты, которые были обделены вниманием из-за загруженности системы здравоохранения. По словам пульмонолога, около 30 % людей, переболевших ковидом,  спустя три месяца после выздоровления начинают жаловаться на усталость. Врач рассказала, что столкнулась с одним из тяжелых последствий ковида – дисфункцией диафрагмы, которая развилась у мужчины, переболевшего бессимптомно.  После выздоровления он начал испытывать трудности при дыхании.

По мнению врача, сегодня никто не может уделить должного внимания изучению пациентов, перенесших коронавирус.

Ранее академик Виктор Колосов в своей статье отметил, что из-за зацикленности на пандемии стало на 20 % меньше выявляться онкологических болезней. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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