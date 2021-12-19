Юрист Сивакова: части российских пенсионеров в 2022 году дважды повысят выплаты

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Юрист Сивакова: части российских пенсионеров в 2022 году дважды повысят выплаты
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Юрист Ирина Сивакова, рассказывая о повышении пенсий в РФ в 2022 году, заявила, что некоторых граждан на заслуженном отдыхе ждет двукратное повышение. Об этом сообщает сетевой ресурс «ПримПресс».

Речь о военных пенсионерах и тех, кто получает пенсионные начисления по линии правоохранительных ведомств. Так, в январе 2022-го будут проиндексированы на 5,9 процентов трудовые пенсии (для неработающих пенсионеров). Увеличатся и военные пенсии, поскольку их пересчитают с учетом нового значения понижающего коэффициента денежного довольствия. Соответствующий закон, который это предусматривает, был проголосован ранее.

Предполагалось, что данный показатель будет увеличиваться дважды в год, напомнила Ирина Сивакова. Благодаря этому пенсии военных пенсионеров ежегодно бы увеличивались на 2 процента. Однако действие закона потом было приостановлено. На данном этапе принято решение о повышение коэффициента до 0,74. Следовательно, выплаты станут больше на 0,43%.

Следующее повышение пенсий военным произойдет в октябре 2022-го года. Речь о плановой индексации на 4 процента. При этом сотрудникам правоохранительных органов выплаты вырастут сразу на 9 процентов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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