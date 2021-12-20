Минздрав РФ увеличил внутрибольничную летальность

Как известно, работа стационара оценивается по показателям внутрибольничной смертности. Если смертность от инсультов и инфарктов в больницах вырастет до показателя выше 2% в год, то в медучреждения придут сотрудники Росздравнадзора с проверкой. С лета минувшего года Росздравнадзор должен был заходить с проверками в больницу, если смертность в ней растет в течение трех месяцев подряд. Но Минздрав установил новые «индикаторы риска», по достижении которых ведомство обязано проверять качество оказания медпомощи в стационаре. Об этом сказано в новом приказе Минздрава 1018н.

Что следует понимать под индикаторами? Речь идет о росте больничной летальности от инфаркта миокарда и инсульта более чем на 2% за год и снижении выявленных на ранних стадиях злокачественных новообразований на 3%. Однако на самом деле Росздравнадзору придется проверять все стационары и поликлиники страны.

Стоит заметить, что пандемия заставила нарушить все правила и маршрутизацию пациентов. По словам главного кардиолога Минздрава Евгения Шляхто, рост больничной и внебольничной смертности в разные месяцы от болезней системы кровообращения составил 8–13%, а в пики пандемии - 30%, пишет fontanka.ru . 60% из этого числа - это последствия коронавируса. Врач отметил, что система здравоохранения страны сейчас работает в колоссальном стрессе.

Минздрав намерен наладить правильный сбор статистических данных: если в больнице наблюдается рост смертности, значит, речь идет о нестандартной причине. А она сейчас одна — коронавирус или его последствия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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