Врач Соловьев: омикрон-штамм COVID-19 накроет РФ до конца декабря 2021 года

Руководитель лабораторных проектов ГМК МЕДМА, председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев, проанализировав ситуацию с распространением нового штамма в других странах, считает, что Россию омикрон «накроет» еще до конца 2021 года.

В беседе с «МК» медик предположил, что вначале он начнет шириться по большим городам РФ.

«Можно ожидать множественные случаи сверхраспространения омикрона в связи со значительным ослаблением антиковидных мер в регионах, увеличением частоты контактов между людьми…», — пояснил он.

Хотя, признает он, информации от ученых по новому штамму еще недостаточно, необходимо больше наблюдений. В то же время данные, которыми мы уже обладаем, позволяют говорить о том, что не стоит омикрон недооценивать, считать его мягким, эдакой «лайт-версией» ковида.

По словам Соловьева, скорость его распространения аналогична скорости кори.

«По данным из ЮАР, уровень госпитализации и потребности в кислороде при «Омикроне» аналогичны первой волне. По данным Дании, госпитализации при инфицировании случаются «Омикроном» чаще, чем были при инфицировании «дельтой», — рассказал , на чем основываются его опасения, специалист.

А межle тем кардиохирург Алексей Федоров считает, что в пандемии коронавируса приближается «момент истины». Врач говорит, что осталось всего несколько недель подождать, чтобы знать наверняка, действительно ли омикрон слабый и имеет невысокую летальность.

Федоров отметил, что основной характеристикой нового штамма станет соотношение инфицированных к умершим, но необходимо ждать, так как подъем летальности всегда отстает от увеличения числа случаев с небольшим зазором.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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