Доктор наук Гундаров сообщил о существовании нового движения ковидоманов и ковидоидов

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Доктор наук Гундаров сообщил о существовании нового движения ковидоманов и ковидоидов
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

В последнее время в России всячески критикуют и распекают движение антивакцинаторов, которые категорически против прививок препаратами, которые не внушают им доверия. В то же время в стране появились и ярые приверженцы вакцинации. Они объединились в свое движение. Об этом объявил профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.

«Есть антиваксеры, которые категорически отрицают вакцинацию, а есть ковидоиды или ковидоманы, которые говорят только о вакцинации и никаких других способов не видят. Формируется новая религия, в рамках которой люди поступают абсурдно. Не исключено, что могут быть и сознательные информационные террористические атаки», - заявил доктор медицинских наук в интервью корреспондентам Общественной службы новостей.

Игорь Гундаров отметил, что у юристов появится масса работы в этой связи.

«Принадлежность к социальной группе, не принадлежащей поклонникам ковидоидов, это ничто иное, как экстремизм. Сейчас юристам нужно срочно приступать к работе, потому как за это время совершена масса уголовных деяний», - заключил профессор.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при Кабмине, сообщила о том, что новый штамм коронавируса «омикрон», в отличие от предшественников, способен заражать мышей и крыс.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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