Кургинян: сторонники вакцинации в России устали и запутались

Сторонники вакцинации от коронавируса в России уже устали и запутались в собственной пропагандистской кампании, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

В новом выпуске программы «Смысл игры» политолог и философ предположил, что вскоре в стране может наступить «легкое прояснение сознания».

«Как-то это все [кампания по вакцинации от ковид] начало постепенно сдуваться, то ли по знаменитой песне Высоцкого „а потом кончил пить, потому что устал“, то ли в связи с наращиванием каких-то противоречий как глобального, так и внутреннего характера, но не так это все происходит, как было еще пару-тройку месяцев назад», — приводит слова Сергея Кургиняна ИА «Красная весна» .

Тем не менее, полагает эксперт, в кампании по вакцинации населения от коронавируса в России с попытками принуждения не покончено. Политолог уверен, что у нее имеется иной, неочевидный, но «очень мрачный смысл».

По словам лидера «Сути времени», в ближайшее время будет разворачиваться «сюжет с QR-кодами». Незатейливый, как он считает, но многомерный. При этом никто из его участников не сможет сказать и спрогнозировать, чем он закончится.

На весну следующего года Кургинян предрек возникновение политических или глобальных обстоятельств, достаточно неожиданных, которые могут повлиять на пандемию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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