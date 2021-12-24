Россиянам рассказали, как банки легально «разводят» людей на ненужные страховки

Издание «Екатеринбург Онлайн» рассказало, как банки могут «разводить» людей на огромные деньги вполне легально.

Журналисты рассказали о горожанине-пенсионере, которому одно из самых известных в стране крупных кредитных организаций предложило участие в выгодной инвестиционной программе. Однако через некоторое время всплыло, что мужчина заключил не договор вклада, а застраховал собственную жизнь. При этом в тексте соглашения было сказано, что ежегодно клиент должен платить сумму в 650 000 рублей.

Авторы статьи отмечают, что пенсионер из Екатеринбурга стал не единственной жертвой такого вполне законного «развода». На такие схемы в ЦБ РФ за 9 месяцев сего года пожаловались 65 жителей Свердловской области.

«Случаи, когда клиентов намеренно вводят в заблуждение и оформляют не ту услугу, за которой они обратились изначально, называются мисселингом. Фактически это подмена, когда менеджер скрывает или просто умалчивает о важных свойствах продукта. Этим чаще всего грешат сотрудники банков, к которым люди обращаются, чтобы открыть или продлить вклад», - рассказали в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России.

Менеджеры банков нередко под «более выгодного депозита» своим клиентам «втюхивают» полисы инвестиционного или накопительного страхования жизни. Заинтересованность сотрудников кредитных учреждений в этом очевидна - им полагаются немаленькие премии.

Гражданам в РФ, дабы не стать жертвами подобных недобросовестных сотрудников банков, в обязательном порядке следует читать все документы, под которыми ставится подпись.

Нелишним будет и проконсультироваться со специалистами, показав им предложенный договор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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