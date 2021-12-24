Академик Шляхто: 25% коечного фонда для переболевших COVID-19 займут кардиологические больные

Евгений Шляхто, генеральный директор Центра Алмазова, в беседе с изданием «Петербургский дневник» заявил о том, что переболеть коронавирусом - не значит полностью выздороветь. COVID-19 бьет по разным системам организма, в том числе по сердечно-сосудистой. Необходимо время на реабилитацию.

«Думаю, что 20-25 процентов коечного фонда, которые потребуются для постковида – это будут кардиологические койки. Поэтому вопрос соматической реабилитации постковидных больных – это актуальная задача. Мы принимали участие в подготовке постановления правительства по углубленной диспансеризации, мы понимаем, что изменения в легких, сердце – это узкие места, на которые надо обращать внимание», – отметил президент Российского кардиологического общества Шляхто.

Академик порекомендовал перенесшим коронавирус россиянам при появлении одышки, колебаниях давления или нарушении сердечных ритмов не медлить, а немедленно обращаться к врачу с тем, чтобы пройти углубленную диспансеризацию.

На нее выделены средства, имеются все необходимые для этого ресурсы - россияне не должны упускать возможность восстановиться и поправить свое здоровье.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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