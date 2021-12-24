Профессор Гундаров: Путин не случайно заявил, что не знает количества вакцинированных в больницах

Слова президента РФ Владимира Путина касательно статистики по числу вакцинированных от коронавируса среди всех заболевших и госпитализированных, прокомментировал профессор, философ Игорь Гундаров.

Глава государства, по его словам, неспроста сохранил некую недосказанность касательно этой ситуации.

Накануне в ходе большой пресс-конференции российский лидер, отвечая на вопрос о вакцинации, отметил, что существуют повторные заболевания и после вакцинации тоже. Также он сообщил, что после коронавируса болеет около 1%, а среди привитых – 3-4%. Путин не уточнил соотношение привитых заболевших повторно и непривитых, находящихся в реанимации. Он сказал, что не знает этих цифр, но добавил, что число невакцинированных в больницах больше.

Гундаров уверен, что хотя к большой пресс-конференции глава государства готовится и собирает много важной для страны информации, но эти данные, по его мнению, он не стал озвучивать, так как эта информация неблагополучная. Поэтому напрашивается вывод, что данная статистика указывает на плохую защиту вакцин.

Гундаров добавил, что вакцина действительно уже не может быть эффективной, так как она создавалась к другим штаммам. Это, по его словам, подтверждают и исследования зарубежных вакцин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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