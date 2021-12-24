Суд счел законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации

Николаевский районный суд Волгоградской области отказался удовлетворить иск преподавателей местной школы искусств, которые в августе нынешнего года были отстранены от работы из-за отказа вакцинироваться. Об этом проинформировала «Российская газета» со ссылкой на информацию объединенной пресс-службы судов региона.

Двое педагогов просили суд признать незаконными приказы об отстранении их от работы. В исковом заявлении также содержались требование выплатить им заработную плату за время простоя, а также компенсацию за причиненный моральный ущерб.

«Суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, отказал истцам в удовлетворении исковых требований, посчитав действия работодателя законными», - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.

Елена Козина, управляющий партнер адвокатского бюро, пояснила, что в законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" прописана специальная норма о том, что при отсутствии профилактических прививок гражданам могут отказать в приеме на работу или отстранить их. Особенно, если речь идет о деятельности, которая связана с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями и их распространением.

Прививка от КВИ COVID-19 внесена в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям. Таким образом, она становится обязательной для таких работников.

Но и это еще не все, говорит Козина. Весной заработают поправки в Трудовой кодекс, разрешающие отстранять от работы работников, которые не используют во время работы средства индивидуальной защиты, если это обязательно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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