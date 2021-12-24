Екатеринбургский митрополит Кульберг объяснил, почему не приемлет систему QR-кодов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг рассказал, почему не приемлет систему QR-кодов в Свердловской области и критикует ее. По его словам, он не планировал делать свое заявление в какой-то конкретный день и готовил его в течение продолжительного времени.

«Очень много вопросов приходило, и я понял: если буду объяснять свою позицию каждому, уйдет много времени», — приводит слова митрополита агентство «Ура.ру».

Поэтому, отметил владыка, он объяснился со всеми сразу, изложив свою позицию в Telegram.

«Из QR-кодов делают очередную квазирелигию. Код стал аналогом крестика для христианина и обрезания для иудея — символом Завета, принадлежности к избранному народу», — написал он.

В заявлении также говорилось о том, что данная мера не имеет никакого отношения к здоровью и только способствует разделению общества.

При этом митрополит Евгений Кульберг не забыл подчеркнуть, что это исключительно его мнение, и другие могут его не разделять.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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