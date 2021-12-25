Лаборатории, разбогатевшие на ПЦР-тестах, обхитрили власти России

О том, как заработали российские лаборатории на ПЦР-тестах в период пандемии COVID-19, рассказывает URA.RU .

Оказалось, что немалая их часть избежала уплаты налогов, спрятав бизнес и доходы в офшорах. В 2020 году чистая прибыль пяти крупнейших лабораторий составила 11,1 млрд рублей. По прогнозам, в текущем году она вырастет до 17,6 млрд рублей. И самая существенная часть доходов – прибыль от ПЦР-тестов, средняя наценка к конечной стоимости по которым составила около 100-200%. Эту прибыль владельцы двух из пяти компаний топ-5 выводят на кипрские офшоры или фонды прямых инвестиций на Кипре.

Адвокат, аттестованный налоговый консультант Дмитрий Земеров отмечает, что офшоры привлекают многих, поскольку дают возможность уйти в той или иной мере от уплаты налогов. И манипуляции с офшорами позволят сохранять немалую часть дохода. Из-за разницы по ставкам в налогообложении, с 1 млн чистой прибыли в России владелец получит 800 млн дохода, тогда как используя офшор он экономит из этой суммы дополнительно 74 млн.

В топ-5 вошли «Инвитро», «Хеликс», KDL, «СитиЛаб», «Гемотест». Некоторые из них используют достаточно сложные схемы, скрывающие конечных владельцев офшоров. Докопаться до истины не так уж просто, но, отмечают эксперты, становится понятно, что как раз пандемия позволила этим компаниям получить сверхприбыли в текущем году, и, похоже, 2022 год будет для них не менее успешным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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