Почему в России объявлена массовая вакцинация от COVID-19

Два года человечество живет с новым коронавирусом. О нем Китай проинформировал в конце декабря 2019 года, а буквально через несколько месяцев - в марте 2020-го - Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

Стремительное распространение нового вируса в мире и огромное количество летальных исходов «положили на лопатки» системы здравоохранения многих стран. Все помнят страшные кадры из Италии, Испании, Бразилии...

Пока врачи спасали жизни заболевших в ковид-стационарах, научный мир работал над созданием вакцин от коронавируса. Первой страной, разработавшей и зарегистрировавшей такой препарат, стала Россия.

И вот уже минул год, как в стране была объявлена масштабная вакцинация от COVID-19. Массовая вакцинация стартовала чуть позже - с января.

После того, как была подтверждена эффективность и безопасность в ходе клинических исследований, вакцины одобрялись Минздравом. На текущий момент их пять.

Однако наличие в достаточном количестве препаратов для защиты от коронавируса, а о таком могут только мечтать в некоторых странах, не сказалось на желании россиян привиться. Многие под влиянием антиваксеров усомнились в необходимости вакцинации.

Медленные темпы прививочной кампании привели к тому, что коронавирус выиграл время и получил возможность мутировать. С появлением дельты, а месяц назад и омикрона, он стал еще более заразным.

Продолжающаяся нагрузка на систему здравоохранения может обернуться негативными последствиями для экономики, а также для жизни каждого человека. Поэтому так важно быстро довести показатели массовой вакцинации в стране до 80% взрослого населения, пишет «Глас народа».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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