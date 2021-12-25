В РФ зафиксированы незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

Омикрон-штаммом коронавируса в России уже стали заражаться внутри страны. Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе своего посещения Донского инфекционного центра сообщил о том, что зафиксированы уже и незавозные случаи инфицирования.

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев ("омикрона"), поэтому они быстро локализуются. Но есть и на территории России сегодня случаи заражения», — приводит слова российского министра агентство РИА «Новости».

Вариант коронавируса B.1.1.529 был выявлен месяц назад в Южной Африке. ВОЗ присвоила ему имя «омикрон» и сразу же пометила штамм как «вызывающий озабоченность». Ученые назвали его «супермутантом» из-за более полусотни мутаций. Причем 32 из них - в S-белке.

За этот месяц исследователям удалось узнать, что омикрон, по сравнению с предшественниками, вызывает более легкое течение заболевания. Он является «феноменально заразным» и обладает устойчивостью к антителам, сформированным после вакцинации или ранее перенесенного заболевания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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