«Дни Путина сочтены»: в Британии предложили пригласить Чечню в НАТО

Мнения читателей британского таблоида Daily Mail в оценках заявления президента РФ Владимира Путина, пообещавшего ответить Западу в случае агрессии, разделились.

Многие британцы встали на защиту хозяина Кремля, указав, что его действия вполне оправданы и продиктованы озабоченностью вопросами безопасности, так как НАТО все больше продвигается на восток и подбирается к России. «Поджигателем войны» в комментариях они назвали Соединенные Штаты.

В то же время другие читатели углядели в Путине человека, решившего дать старт глобальному военному противостоянию, и предложили собственные способы, которые помогут сдержать «агрессора».

Так, один из комментаторов заявил, что в состав НАТО надо пригласить Чеченскую Республику. «Подкатить» с подобным предложением, по мнению англичан, можно и к Белоруссии. И вряд ли она сумеет от него отказаться - гражданам страны такая инициатива явно понравится.

«Старик Пут с каждым днем впадает во все большее отчаяние. Думаю, его дни сочтены», – поделился своим субъективным мнением один из читателей британской газеты (цитата по ОСН ).

В ходе дискуссии прозвучали и явно подстрекательские лозунги о том, что НАТО необходимо срочно ввязаться в войну с Россией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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