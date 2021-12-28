Онищенко объяснил рост заболеваемости в странах с высоким уровнем вакцинации от COVID

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Онищенко объяснил рост заболеваемости в странах с высоким уровнем вакцинации от COVID
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Одним из ключевых аргументов противников прививок является статистика, которая демонстрирует высокий уровень заболеваемости коронавирусом в странах с высоким уровнем вакцинации. Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил рост числа заражений тем, что граждане по-разному реагируют на один и тот же вакцинный препарат.

Дело - в индивидуальных особенностях. И если один организм на вакцину среагирует очень быстро, другой может вообще ее не заметить.

«Мы с вами — это не машина, которая сделана на заводе. Мы с вами люди. Мы с вами всегда говорим: даже на эффективную вакцину организм может не среагировать, особенно, если речь идет о людях старшего поколения», — приводит слова Онищенко Федеральное агентство новостей.

На восприимчивость вакцины могут оказывать влияние онкологические и эндокринные заболевания, в том числе сахарный диабет.

У людей с такими патологиями коронавирус протекает, чаще всего, в тяжелой форме. Вакцины помогают им перенести КВИ легче. Поэтому людям из групп риска так важно защититься. Даже на фоне новостей в СМИ о том, что новый штамм ковида «омикрон» может обходить вакцинную защиту и переносится легко.

Исследования показали, что вовремя поставленный бустер усиливает защиту и против этого штамма.

Онищенко в заключение выразил уверенность в том, что, даже невзирая на высокие показатели заболеваемости COVID-19 в мире и России,  в 2022 году с пандемией коронавируса будет покончено.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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