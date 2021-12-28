Американскому «Javelin» не удалось пробить броню советского танка Т-64

Обозреватель издания The Drive Томас Ньюдик обратил внимание на тот факт, что американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не смог пробить броню советского танка Т-64.

Министерство обороны Украины обнародовало видеокадры с запуском ракеты Javelin. Снаряд был направлен на танк Т-64 советского образца, на башне которого поставили решетчатые экраны. Ракета достигла цели только со второго раза. При этом танк получил незначительные повреждения. И, судя по всему, они были старыми.

Министерство обороны Украины показало повреждения старой боевой машины лишь вскользь, что дает право считать, что Киев представил кадры пропагандистского характера. Однако журналист отмечает, что при определенных условиях Javelin может пробить броню, пишет avia.pro .

Информация о применении ВСУ ПТРК Javelin в Донбассе появляется регулярно, но при этом и Киев, и самопровозглашенные республики эти данные не комментируют.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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