Россияне стали больше бояться введения цифровых кодов, чем самого коронавируса

Пандемия коронавируса и все, что с ней связано, стали ключевым источником тревог россиян в уходящем 2021 году. Это следует из «Национального индекса тревожностей» агентства КРОС, передает газета «Коммерсант» .

Примечательно, что QR-кодов, которые служат пропуском в общественные места, граждане боятся даже больше, чем самого коронавируса. Потому как именно этот страх лидирует в 70 регионах страны. Еще в 12 субъектах Федерации данное опасение входит в тройку основных страхов.

На втором месте в перечне страхов - непосредственно вакцинация (в ТОП-3 в 68 российских регионах). И только на третьем месте оказалась боязнь непосредственно самого коронавируса (в тройке страхов в 46 субъектах).

Тревога из-за роста числа жестоких преступлений (индекс этой тревожности усилился после стрельбы в Пермском университете), а также страх инфляции, замыкают импровизированный рейтинг тревожности россиян.

В первом квартале года явно прослеживались страхи с разгоном протестных акций, в двух следующих кварталах - с климатическими проблемами, в первом и четвертом они так или иначе были связаны с внешнеполитической обстановкой.

Самый большой уровень тревожности, как отмечает газета, наблюдался у граждан, которые проживают в двух столицах и в Вологодской области.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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