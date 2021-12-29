В Чехии сочли обязательную вакцинацию провалом медицины, закона, морали

Врачи, медсестры, пожарные, полицейские и юристы написали письмо главе Минздрава Чехии Властимилу Валеку, в котором назвали решение об обязательной вакцинации от ковид «беспрецедентным провалом медицины, закона и морали». Об этом сегодня сообщил местный портал Ceskych noviny.

Общественники в тексте обращения выражают мнение многих чехов, которым прекрасно известно, что вакцины от коронавируса не способны предотвратить передачу вируса или развитие заболевания. Следовательно, даже при 100-процентной вакцинации с их помощью не может быть создан коллективный иммунитет.

«Многие люди, затронутые этим постановлением, пострадали от этого заболевания и имеют надежную комплексную защиту от серьезных форм инфекции. Однако постановление не освобождает тех, кто пострадал от этого заболевания, от обязательной вакцинации», — сказано в тесте письма.

Активисты утверждают, что нельзя говорить о гарантиях безопасности вакцины, с момента клинических испытаний первого привитого минуло всего полтора года.

Проведение вакцинации под угрозой лишения работы и средств к существованию не основано на праве и выходит далеко за пределы этики, морали и медицинской практики, передает ИА «Красная весна».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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