Исследователи с Фарерских островов на сайте препринтов medRxiv разместили статью, которая позволяет представить силу заразности нового ковид-штамма
Одним из ключевых аргументов противников прививок является статистика, которая демонстрирует высокий уровень заболеваемости коронавирусом в странах с
Большая часть зараженных омикрон-штаммом коронавируса в Дании - полностью вакцинированные люди. Об этом говорится в публикации шведской газеты Dagens
В городе Дейр-Эз-Зор на территории Сирии местные силовики выявили схрон террористов Исламского Государства (террористическая организация,
До конца года следует получить выплату, введенную для определенной возрастной категории, поскольку она сгорит, если не будет использована. Это
Наступление ВСУ на самопровозглашенные ДНР и ЛНР вызовет немедленную реакцию Москвы. Российские войска атакуют ВСУ в случае начала штурма республик
«Кому мешает «русская VAERS?». Так называется статья врача Льва Коровина, вышедшая из печати в газете «Суть времени». В ней доктор рассуждает о
В сторону северной украинской границы выдвинулась российская техника. Речь идет о десятках армейских грузовиков с реактивными системами залпового
Врач Лев Коровин рассказал о том, чем отличается контроль за проведением вакцинации от коронавируса в России и в Великобритании. Его слова приводит
В случае расширения Североатлантического альянса на восток Москва даст военный ответ. Такое предупреждение озвучил Владимир Путин. Он заявил о том,
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