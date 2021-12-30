Синьхуа назвало ответственных за глобальное распространение COVID-19

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Синьхуа назвало ответственных за глобальное распространение COVID-19
В Мире
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Китайское информационное агентство «Синьхуа» назвало виновными за глобальное распространение COVID-19 Соединенные Штаты Америки. Журналисты заявили, что эта страна в борьбе с ковид-пандемией допускала «провал на каждом шагу», и указали на «беспрецедентное число ошибок», допущенных властями.

Штаты, где зафиксировано наибольшее число случаев коронавируса, до сих пор в плену пандемии.

Китайские журналисты в своей статье ссылаются на опубликованный американским Медицинским журналом Новой Англии материал, в котором говорится о неудачах США, которые обернулись не только крахом в борьбе с пандемией на территории Америки, но и ускорили темпы распространения коронавируса на планете.

Отмечается, что власти Штатов репатриировали нелегальных мигрантов, открыли двери для поездок, провели ротацию своих войск в зарубежных странах и провели военные учения. А в результате все эти шаги обернулись тем, что COVID-19 проник в другие страны.

Глава Минздрава США о потенциальной опасности пандемии предупредил еще 18 января 2020 года, но его слова никто не воспринял всерьез. Белый дом попросту проигнорировал предупреждение. Более того, он включил игнор, когда о пандемии предупреждала ВОЗ. Глух Вашингтон оставался и к комментариям экспертов.

А ведь все могло быть иначе. Америка - страна с самой развитой медицинской системой в мире. И если бы предупреждения не были проигнорированы, контроль над коронавирусом мог бы быть получен на ранней стадии пандемии, и тогда бы патоген не получил глобального распространения, пишет «ЦарьГрад».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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