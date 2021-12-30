Израиль рассматривает возможность достижения коллективного иммунитета путем массового заражения COVID-19

На фоне новой вспышки коронавируса в Израиле, где уже начинают ставить четвертую дозу вакцины, власти начали рассматривать возможность достижения коллективного иммунитета путем всеобщего инфицирования. Об этом со ссылкой на публикацию в газете The Times of Israel сообщает издание «Эксперт.ру».

Порядка 2,48% процента всех тестов на коронавирус, которые делаются в стране, оказываются положительными. Для нынешней ковид-волны это максимум. В Израиле распространился омикрон-штамм. Нынче в стране 17260 активных случаев КВИ, что вдвое больше, чем на минувшей неделе. Два дня подряд выявлялось по 3000 заражений.

При этом эксперты статистику оценивают критически. Она явно не отвечает действительности - реальное количество зараженных намного больше. Особенно если принять во внимание, что большая часть инфицирования «омикроном» произошла непосредственно на территории Израиля, а не за рубежом.

Невзирая на рост числа зараженных переносится «омикрон» преимущественно легко. По крайней мере, в стране не наблюдается пока увеличения числа госпитализаций и летальных исходов. Этот факт может стать ключевым при принятии решения «всеобщего инфицирования».

«Эта стратегия будет аналогичной политике Швеции на ранней стадии пандемии, когда страна приняла решение не вводить серьезные ограничения для людей, которые не входят в группы риска, чтобы продолжить нормальную жизнь и в конечном итоге достичь коллективного иммунитета», - пишет The Times of Israel.

В Минздраве страны констатируют замедление темпов вакцинации детей, а также нежелание общества жить в условиях новых ограничений. Они, как отмечают чиновники, «не позволяют использовать любую другую модель».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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