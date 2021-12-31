Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин указал на вину журналиста Виктора Шендеровича (внесен в реестр физических лиц-иноагентов) в геноциде мирных жителей юго-востока Украины.

Евгений Викторович Пригожин получил запрос издания "Новый День", журналисты которого поинтересовались, не является ли исковое заявления предпринимателя к Шендеровичу попыткой вынудить последнего уехать из России. Ответ Пригожина распространила пресс-служба компании "Конкорд".

"Нет, у меня задача совершенно другая — дать ему возможность искупить свою вину в тюремной камере и выйти на свободу с чистой совестью. В России есть люди, которые только и живут информационными провокациями. Набрав минимальный авторитет на «клоунадах прошлого» они на базе своей скандальной известности пытаются делать политически заявления", — заявил Пригожин.

По его словам, отношение Шендеровича по внутреннему конфликту на юго-востоке Украины существенным образом содействовала геноциду мирных жителей Донбасса. Журналист стал пособником военных преступлений и преступлений против человечности, он должен понести ответственность за содеянное. Каждый россиянин заинтересован в осуществлении правосудия по таким делам, резюмировал Пригожин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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