Получит каждый: Назван размер разовой выплаты пенсионерам в РФ за высокую инфляцию

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Получит каждый: Назван размер разовой выплаты пенсионерам в РФ за высокую инфляцию
В России
Фото из открытых источников

Сумма единовременной денежной помощи, которая будет выплачиваться пенсионерам в качестве компенсации за высокий уровень инфляции, может составить 5 тысяч рублей — об этом сообщили аналитики. Указывается, что в 2021 году реальное выражение инфляции превысило показатель в 8%, и российские граждане недополучили денежную помощь от государства, передает «Primpress.ru».

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что по итогам 2021 года инфляция в стране составила минимум 8%, тогда как пенсии были проиндексированы всего на 5.9%. Для того чтобы возместить недостаток средств, полагающихся пенсионерам, может быть введено 2 меры — назначение разовой помощи для возрастного населения либо дополнительная индексация в 2022 году. 

«Если будет принят первый вариант, то каждый пенсионер сможет получить примерно 5 тысяч рублей в виде недостающих средств, которые должны были быть выплачены в 2021 году. Если будет решено провести дополнительную индексацию пенсий с учетом реального выражения инфляции, то для этого необходимо будет принять соответствующий законопроект», - прокомментировала Анна Бодрова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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