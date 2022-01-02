В Госдуме России предложили реструктурировать долги по советским вкладам

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В Госдуме России предложили реструктурировать долги по советским вкладам
В России
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов

Закон о продлении заморозки выплат долгов по советским вкладам, по мнению депутата Госдумы от КПРФ Михаила Щапова, является «еще одним шагом к разрушению доверия граждан к государству». Об этом сообщает ИА REGNUM.

Для выполнения обязательств перед гражданами потребуется порядка 150 триллионов рублей. Сумма реально огромная (почти полтора ВВП РФ), но, подчеркивает Щапов, это не означает, что можно отказаться от своих долгов.

«Государство и банки не прощают долги гражданам: пусть попробует гражданин не заплатить налоги или платёж по кредиту — он быстро столкнётся с целой цепочкой проблем, в конце которой его ждёт или банкротство, или даже уголовное преследование. А вот государство позволяет себе уже 30 лет не выполнять аналогичные обязательства перед людьми», — возмущается парламентарий.

Щапов считает, что если государство не имеет возможности расплатиться с гражданами и выполнить свои обязательства, оно должно искать компромиссные пути решения проблемы. Например, прибегнуть к реструктуризации задолженности. Однако для такого решения необходимы желание и политическая воля.

Щапов сообщил, что Государственная Дума уже четыре раза требовала от правительства страны проработать механизм урегулирования этой ситуации, однако доныне это не сделано.

Депутат предположил, что в Кабмине нет человека с достаточной волей для того, чтобы вплотную заняться данным вопросом. И пока действие данного закона будет приостанавливаться, такой человек так и не найдется. По сути, власти ходят по кругу.

«Мы сами поощряем эту позицию — не решать проблему, каждый раз её подвешивать, дожидаясь, пока советские вкладчики просто умрут», — заключил Щапов.

Напомним, новый срок, по которому государство обязуется выплачивать долги по советским вкладам, установлен до 1 января 2024 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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