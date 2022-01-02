В Госдуме России предложили реструктурировать долги по советским вкладам

Закон о продлении заморозки выплат долгов по советским вкладам, по мнению депутата Госдумы от КПРФ Михаила Щапова, является «еще одним шагом к разрушению доверия граждан к государству». Об этом сообщает ИА REGNUM .

Для выполнения обязательств перед гражданами потребуется порядка 150 триллионов рублей. Сумма реально огромная (почти полтора ВВП РФ), но, подчеркивает Щапов, это не означает, что можно отказаться от своих долгов.

«Государство и банки не прощают долги гражданам: пусть попробует гражданин не заплатить налоги или платёж по кредиту — он быстро столкнётся с целой цепочкой проблем, в конце которой его ждёт или банкротство, или даже уголовное преследование. А вот государство позволяет себе уже 30 лет не выполнять аналогичные обязательства перед людьми», — возмущается парламентарий.

Щапов считает, что если государство не имеет возможности расплатиться с гражданами и выполнить свои обязательства, оно должно искать компромиссные пути решения проблемы. Например, прибегнуть к реструктуризации задолженности. Однако для такого решения необходимы желание и политическая воля.

Щапов сообщил, что Государственная Дума уже четыре раза требовала от правительства страны проработать механизм урегулирования этой ситуации, однако доныне это не сделано.

Депутат предположил, что в Кабмине нет человека с достаточной волей для того, чтобы вплотную заняться данным вопросом. И пока действие данного закона будет приостанавливаться, такой человек так и не найдется. По сути, власти ходят по кругу.

«Мы сами поощряем эту позицию — не решать проблему, каждый раз её подвешивать, дожидаясь, пока советские вкладчики просто умрут», — заключил Щапов.

Напомним, новый срок, по которому государство обязуется выплачивать долги по советским вкладам, установлен до 1 января 2024 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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