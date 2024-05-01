Ищущим работу россиянам сообщили о новом запрете

Будущим работникам России стоит быть осторожными, чтобы не стать жертвами новой мошеннической схемы. Мошенники, выдавая себя за респектабельные компании, размещают объявления о вакансиях, например, менеджера по продажам. На собеседовании предлагается приобрести дистрибьюторские пакеты стоимостью до 400 000 рублей, обещая быструю окупаемость и прибыль.

Предлагается взять кредит

Если у соискателя нет денег, предлагается взять кредит. Чтобы придать схеме правдоподобность, проводятся онлайн-обучение и экзамены по продаже фильтров для очистки воды. Однако на самом деле работа сводится к привлечению новых соискателей и получению с них денег.

Эксперты настоятельно рекомендуют избегать таких вакансий, поскольку требование внести крупные суммы денег при устройстве на работу — это явный признак мошенничества, пишет progorod33.ru.