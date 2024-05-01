Что делать при появлении в небе беспилотника: инструкция, которая спасет жизнь

При обнаружении дрона сначала спрячьтесь в безопасное место, например, в здание или за деревья, а затем срочно оповестите полицию по номеру 112, указав свое местоположение.

Важно помнить, что полеты дронов в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах запрещены, что делает их появление потенциально незаконным.

Дроны, оснащенные взрывными устройствами, могут повредить небольшие строения, но капитальные здания останутся в целости. Обычно дроны летают на небольшой высоте и похожи на миниатюрные самолеты. В случае залета дрона на вашу территорию не трогайте его, ограничьте доступ к месту, где он приземлился, и немедленно свяжитесь с экстренными службами.

Для защиты от дронов рекомендуется прятаться под густыми деревьями, избегать скопления людей и укрываться в подвалах или бомбоубежищах. Отказаться от использования устройств с системами GPS и использовать спасательное термоодеяло из фольги, чтобы остаться незамеченным.

В случае появления силовиков, требующих покинуть квартиру из-за атаки дрона, убедитесь в их подлинности и, при необходимости, свяжитесь с дежурной частью полиции или МЧС, пишет progorod33.ru.