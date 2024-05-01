Информинг » В России » Что делать при появлении в небе беспилотника: инструкция, которая спасет жизнь

Что делать при появлении в небе беспилотника: инструкция, которая спасет жизнь

Image 16+
Что делать при появлении в небе беспилотника: инструкция, которая спасет жизнь
В России
Фото: @DJI-Agras / pixabay.com

При обнаружении дрона сначала спрячьтесь в безопасное место, например, в здание или за деревья, а затем срочно оповестите полицию по номеру 112, указав свое местоположение. 

Важно помнить, что полеты дронов в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах запрещены, что делает их появление потенциально незаконным.

Дроны, оснащенные взрывными устройствами, могут повредить небольшие строения, но капитальные здания останутся в целости. Обычно дроны летают на небольшой высоте и похожи на миниатюрные самолеты. В случае залета дрона на вашу территорию не трогайте его, ограничьте доступ к месту, где он приземлился, и немедленно свяжитесь с экстренными службами. 

Для защиты от дронов рекомендуется прятаться под густыми деревьями, избегать скопления людей и укрываться в подвалах или бомбоубежищах. Отказаться от использования устройств с системами GPS и использовать спасательное термоодеяло из фольги, чтобы остаться незамеченным. 

В случае появления силовиков, требующих покинуть квартиру из-за атаки дрона, убедитесь в их подлинности и, при необходимости, свяжитесь с дежурной частью полиции или МЧС, пишет progorod33.ru.

Информационное агентство «Informing»

Около 5 000 екатеринбуржцев набились в «Уралец» на концерт легендарной группы

Около 5 000 екатеринбуржцев набились в «Уралец» на концерт легендарной группы

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Россиян предупреждают об отключении смартфонов: к чему следует готовиться

Сегодня, 15:53

Что делать при появлении в небе беспилотника: инструкция, которая спасет жизнь

Сегодня, 14:38

Россияне ошарашены: дачников предупредили о штрафах за картофель

Сегодня, 12:43

Названы категории россиян, для которых отменят комиссию при оплате ЖКХ

Сегодня, 12:43

Уже завтра вы не узнаете цены: «Магнит» и «Пятерочка» приняли решение для россиян

Вчера, 23:58

&quot;Можно безопасно загорать&quot;: Вильфанд представил прогноз на майские праздники

Вчера, 18:03

Дачников предупреждают: власти могут выставить счет за борщевик

Вчера, 17:08

Главный синоптик России рассказал, каким будет лето 2024: что нас ждет?

Вчера, 15:13

Стало известно, что сильнее всего подорожает уже в мае

Вчера, 11:48

Жительница Магнитогорска представит Россию на «Миссис мира-2024»: Любуемся фото

Вчера, 10:43

Около 5 000 екатеринбуржцев набились в «Уралец» на концерт легендарной группы

Вчера, 04:08

Подписан указ о повышении пенсии во второй раз. Кто из пенсионеров будет больше получать

29-04-2024, 23:28

Указ подписан. Голикова рассказала каким будет новый размер пенсий

29-04-2024, 17:43

Пенсионный возраст снизят за каждый отработанный год. Россиян ждет приятный сюрприз

29-04-2024, 15:33

И работающим, и неработающим: к пенсии россиян добавят по 2712 рублей

28-04-2024, 18:03

Специалист Роспотребнадзора объяснила нашествие клещей на Южном Урале — как уберечься

28-04-2024, 12:58

Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом

28-04-2024, 08:33

Для каждого пенсионера. Новая льгота вводится в стране с конца апреля

28-04-2024, 06:58

Толпа новосибирцев собралась в центре города

26-04-2024, 19:33

Будет ноль рублей: Сбербанк вводит обновление с 26 апреля для всех владельцев карт

25-04-2024, 17:23

Новости партнеров
2023
ru-RU