Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом

В поселке Октябрьский (недалеко от Екатеринбурга) был обнаружен архив знаменитого российского художника Владимира Бушуева на помойке. В чемодане на мусорке были найдены черно-белые фотографии, а также работы и почетные грамоты отца художника, работавшего на Уралмашзаводе.

Местный житель попытался найти родных Бушуева, однако не смог. После обращения в училище им. Шадра, где и работал художник, архив передали вскоре в музей истории Уралмашзавода.

Владимир Бушуев является заслуженным художником Российской Федерации. Он преподавал живопись и композицию в Екатеринбургском художественном училище им. Шадра. Его работы представлены в музеях изобразительных искусств разных городов и частных коллекциях.