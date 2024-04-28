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Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом

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Работы заслуженного художника России нашли на помойке под Екатеринбургом
В России
Фото: @RyanMcGuire / pixabay.com

В поселке Октябрьский (недалеко от Екатеринбурга) был обнаружен архив знаменитого российского художника Владимира Бушуева на помойке. В чемодане на мусорке были найдены черно-белые фотографии, а также работы и почетные грамоты отца художника, работавшего на Уралмашзаводе. 

Местный житель попытался найти родных Бушуева, однако не смог. После обращения в училище им. Шадра, где и работал художник, архив передали вскоре в музей истории Уралмашзавода. 

Владимир Бушуев является заслуженным художником Российской Федерации. Он преподавал живопись и композицию в Екатеринбургском художественном училище им. Шадра. Его работы представлены в музеях изобразительных искусств разных городов и частных коллекциях.

Информационное агентство «Informing»

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