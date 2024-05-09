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Указ пописан: пожилые граждане имеют право на 18 дней в санатории

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Указ пописан: пожилые граждане имеют право на 18 дней в санатории
В России
Фото: @zinkevych / freepik.com

Для российских пенсионеров открыта возможность отдохнуть 18 дней в санатории.

Воспользоваться этим правом бесплатно могут лица, страдающие от туберкулеза или других заболеваний, а также для предотвращения развития основных болезней, пишет «Наша Газета».

Также пожилым людям предоставляется бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Важно учитывать, что лечение может длиться 18 дней, но если у пенсионера есть инвалидность или травма головы, или спинного мозга, то срок бесплатного лечения могут продлить до 42 дней.

Если же нет необходимости в бесплатном лечении или бесплатном проезде, то можно отказаться от некоторых социальных услуг или от всего пакета и запросить денежные выплаты вместо этого. Для этого нужно подать заявление в территориальный социальный фонд до 1 октября текущего года.

А если есть желание полечиться бесплатно, то необходимо взять у лечащего врача справку формы №070/у. После получения путевки на санаторно-курортное лечение необходимо получить специальную карту за два месяца до начала ее действия.

Талоны на бесплатный проезд до санатория пенсионеры получат вместе с путевкой.

Информационное агентство «Informing»

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