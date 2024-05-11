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Названы пророчества провидца Распутина, которые сбываются прямо сейчас

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Названы пророчества провидца Распутина, которые сбываются прямо сейчас
В России
Источник фото: Григорий Распутин / ВКонтакте

В России старцами издревле называли мудрых людей, а не только тех, кто прожил долгую жизнь. Григорий Распутин, сибирский крестьянин, являлся близким другом императорской семьи. Он совершил несколько предсказаний, часть из которых сбылась, а некоторые сбываются прямо сейчас. 

Одним из них было предсказание смерти Николая II, которое подтвердилось после убийства царской семьи и Распутина. Он предвидел существование Советского Союза, который распался ровно через 75 лет. Прорицатель говорил о Ленинграде и его блокаде, а также о природных катастрофах, включая атомные катастрофы в Фукусиме и Чернобыле.

Некоторые из предсказаний Распутина до сих пор остаются актуальными 

Некоторые из его предсказаний, такие как землетрясения, необычные погодные явления, до сих пор остаются актуальными. Все это делает Распутина одной из самых таинственных фигур в истории, пишет Лайф.

Информационное агентство «Informing»

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